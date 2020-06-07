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07.06.2020 - 10:24 |

Vagner Love, CSKA Moskova'ya dönüyor

Corinthians ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın eski golcüsü Vagner Love'un, Avrupa'daki ilk takımı Rus ekibi CSKA Moskova'ya döneceği iddia edildi.

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Ülkemizde Alanyaspor ve Beşiktaş 'ta oynayan Vagner Love, ülkesine döndükten sonra formasını giydiği Corinthians ile yollarını ayırdı. Brezilyalı gazeteci Fabio Aleisho, 35 yaşındaki oyuncunun yeni durağını açıkladı. Vagner Love'un eski takımlarından CSKA Moskova'ya döneceğini belirtti.

Vagner Love, Avrupa'daki ilk duracağı CSKA Moskova'nın formasını 2004-2012 yılları arasında giymiş ve 2013'te de kısa süreliğine yeniden takıma dönmüştü.

Aleisho yaptığı açıklamada, "Vagner Love, Rusya'da oynayacak. Eğer Rusya'da oynarsa da sadece CSKA Moskova için olacak" ifadelerini kullandı.

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Vagner Love, CSKA Moskovaya dönüyor

 

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