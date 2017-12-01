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01.12.2017 - 09:35 |

Vagner Love geri dönüyor!

Aytemiz Alanyaspor’da sakatlığı nedeniyle Galatasaray’a karşı forma giyemeyen Vagner Love pazartesi günkü kritik Kayseri maçına yetişiyor. Turuncu-Yeşilliler’de iki haftadır sakat olan Fernandes’in de oynama ihtimali yüksek.

Vagner Love geri dönüyor!
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Geçen sezonu 23 golle kral olarak tamamlayan, bu yıl da Aytemiz Alanyaspor’un 9 gol, 4 asistle takımının en skorer ismi olan Vagner Love adalesinde bulunan yırtık nedeniyle Galatasaray maçında forma giyememişti. Yıldız ismin oynamadığı karşılaşmalarda hücum hattında büyük sıkıntı yaşayan Akdeniz ekibine müjdeli haber geldi. Adalesindeki küçük yırtığın hızla iyileştiği ifade edilen Brezilyalı forvetin pazartesi günü Kayserispor’la oynanacak mücadelede oynama ihtimali belirdi. Dün Giresun deplasmanında oynanan kupa randevusuna götürülmeyen Vagner Love’un durumu cumartesi günlü netlik kazanacak. Ancak edinilen bilgiye göre Kayserispor maçına kadar sahada olmasına kesin gözle bakılıyor.

Vagner Love geçen sezondan bu yana Aytemiz Alanyaspor formasıyla yalnızca 4 maçta forma giyemedi. Brezilyalı forvetin oynamadığı bu 4 karşılaşma da Turuncu-Yeşilliler’in mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Fernandes hocaya bağlı

Ağrıları geçen ve bugünden itibaren çalışmalara başlayan Fernandes’in durumuna ise teknik direktör Safet Susic karar verecek. İdman eksiği bulunan başarılı oyuncunun performansına göre oynayıp oynamayacağı belli olacak. (Fanatik)

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