23.06.2020 - 21:32 |
Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu!
Santrfor oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi takımı Kairat Almaty'ye transfer oldu.
Son olarak Brezilya Ligi takımlarından Corinthians formasını terleten Vagner Love'ın yeni kulübü belli oldu.
36 yaşındaki santrfor, Kairat Almaty'ye transfer oldu.
Love, Corinthians kariyerinde çıktığı 38 resmi maçta 9 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
Tecrübeli futbolcu ayrıca 2016 - 2018 yılları arasında Alanyaspor'da, 2018 - 2019 yılları arasında ise Beşiktaş'ta forma giymişti.
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