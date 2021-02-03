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03.02.2021 - 21:35 |

VakıfBank'a Avrupa'da yan bakılmıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. Ayak ikinci maçında Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse VB'yi 15-25, 13-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve beşte beş yaparak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Sarı-siyahlılar, C Grubu'ndaki altıncı ve son maçında TSİ 20:00'de Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv'le karşı karşıya gelecek.

VakıfBank'a Avrupa'da yan bakılmıyor
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde dört kez namağlup şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı,

Polonya'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. Ayak ikinci maçında Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse VB'yi 15-25, 13-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve grupta beşte beş yaparak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Lodz Spor Arena'daki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, baştan sona üstün oynadığı ilk seti 25-15 aldı.

Maçın en değerli oyuncusu Haak

İlk sette olduğu gibi ikinci setin de tek hakimi olan VakıfBank, hücum ve savunma performansıyla seti 25-13 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçmeyi başardı. Fransız rakibinin üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-18 mücadeleyi de 3-0 kazanarak, Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı-siyahlılar'ın İsveçli smaçörü Isabelle Haak seçildi. Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen sarı-siyahlılar, C Grubu'ndaki altıncı ve son maçında TSİ 20:00'de Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv'le karşı karşıya gelecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

ASPTT MULHOUSE-VAKIFBANK: 0-3

SALON: Lodz Spor Arena

HAKEMLER: Kenneth Aro (Finlandiya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)

ASPTT MULHOUSE: Haak 1, Polder 4, Bassoko 3, Vanjak 5, Bauer 5, Bugg, Soldner (L), Jaegy (L), Viggars 4, Lamprousi 2, Novakovic 2, Cazaute 10

VAKIFBANK: Cansu 2, Gabi 11, Milena 10, Haak 17, Tuğba 6, Kübra 10, Gizem (L), Gözde 1, Maja, Meliha

SETLER: 15-25, 12-25, 18-25

SÜRE: 65 dakika (20', 21', 24')

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