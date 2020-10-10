VakıfBank'tan ligde beşte beş

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin sekizinci haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı deplasmanda 9-25, 10-25 ve 10-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve ligde beşte beş yaptı. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya tamamı yerli ilk altıyla başlayan sarı-siyahlılar, baştan sona üstün oynadığı ilk seti 25-9 aldı.

İlk sette olduğu gibi ikinci sette de üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, teknik molasını 12-2 önde geçtiği bu seti de 25-10 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-10, karşılaşmayı da 3-0 alarak ligde beşte beş yaptı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin dokuzuncu haftasında 13 Ekim Salı günü Sistem9 Yeşilyurt'u VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Altyapıdan bir armağan daha: Nazlı Eda Kafkas

Öte yandan VakıfBank altyapısından yetişen 2001 doğumlu pasör Nazlı Eda Kafkas, Beylikdüzü Voleybol İhtisas önünde ilk kez resmi maçta süre aldı. İlk altıda maça başlayan Nazlı Eda Kafkas'ın yanı sıra üçüncü haftadaki THY maçında ilk kez sarı-siyahlı formayı giyen Selin Adalı da Beylikdüzü önünde de süre aldı.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

BEYLİKDÜZÜ-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Uğur Ateş, Onur Coşkun

BEYLİKDÜZÜ: Dilara 1, Zekiye 2, Ceren, Fatma 5, Gözde 5, Deniz 1, Buse (L), Nazlı 1, Açelya

VAKIFBANK: Eda, Meliha 7, Melis 10, Gözde 15, Tuğba 11, Kübra 13, Gizem (L), Selin (L)

SETLER: 9-25, 10-25, 10-25

SÜRE: 53 dakika (18', 17', 18')