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07.04.2020 - 19:02 |

Valbuena'nın yeni stili şaşırttı!

Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan Valbuena yeni bir akım başlattı. Eski Fenerbahçeli yıldız sakal stiliyle şaşırttı.

Valbuena'nın yeni stili şaşırttı!
Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, yeni tarzıyla şaşırttı.

Yunanistan’da Olympiakos formasıyla başarılı bit dönem geçiren Valbuena, karantina günlerinde stilini değiştirdi. Fransız futbolcu yeni sakallarıyla dikkat çekti.

Sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan tecrübeli oyuncu, “Ne düşünüyorsunuz? Kalmalı mı yoksa kalmamalı mı?” diye sordu.
Valbuena bir de takipçilerine seslenerek, “Karantina stilinizi gösterin” sorusunu yöneltti.

Valbuenanın yeni stili şaşırttı

 

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