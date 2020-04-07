Valbuena'nın yeni stili şaşırttı!

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, yeni tarzıyla şaşırttı.

Yunanistan’da Olympiakos formasıyla başarılı bit dönem geçiren Valbuena, karantina günlerinde stilini değiştirdi. Fransız futbolcu yeni sakallarıyla dikkat çekti.

Sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan tecrübeli oyuncu, “Ne düşünüyorsunuz? Kalmalı mı yoksa kalmamalı mı?” diye sordu.

Valbuena bir de takipçilerine seslenerek, “Karantina stilinizi gösterin” sorusunu yöneltti.