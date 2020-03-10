Valencia-Atalanta: 3-4 Toplam skor: (4-8)

Atalanta, 4-1'lik galibiyetin rövaşındn İspanya'da Valencia deplasmanına çıktı.. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta geceye Josip Ilicic damga vurdu.

Takımı adına tam 4 gol atarak galibiyeti getiren yıldız futbolcu takımını da çeyrek finale taşıdı. Ev sahibi Valencia'nın golleri ise Gameiro(2) ve Torres'ten geldi.

Atalanta ilk maçı evinde 4-1 kazanmıştı

GOLLER: Gameiro(2), Torres(Valencia), Ilicic(3) - Atalanta

Heyecan dozu yüksek bu karşılaşmanın detaylarına Skorer'den ulaşabilirsiniz.





İLK 11'LER



Valencia: Cillessen; Wass, Coquelin, Diakhaby, Gayà; Kondogbia, Soler, Parejo, Ferran Torres; Gameiro, Rodrigo.



Atalanta: Sportiello; Caldara, Palomino, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez, Ilicic, Pasalic.