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10.03.2020 - 22:46 |

Valencia-Atalanta: 3-4 Toplam skor: (4-8)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atalanta deplasmanda Valencia'yı Ilicic'in golleriyle 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Valencia-Atalanta: 3-4 Toplam skor: (4-8)

Atalanta, 4-1'lik galibiyetin rövaşındn İspanya'da Valencia deplasmanına çıktı.. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta geceye Josip Ilicic damga vurdu.

Takımı adına tam 4 gol atarak galibiyeti getiren yıldız futbolcu takımını da çeyrek finale taşıdı. Ev sahibi Valencia'nın golleri ise Gameiro(2) ve Torres'ten geldi.

Atalanta ilk maçı evinde 4-1 kazanmıştı

GOLLER: Gameiro(2), Torres(Valencia), Ilicic(3) - Atalanta

Heyecan dozu yüksek bu karşılaşmanın detaylarına Skorer'den ulaşabilirsiniz.

Valencia-Atalanta: 3-4 Toplam skor: (4-8)

İLK 11'LER

Valencia: Cillessen; Wass, Coquelin, Diakhaby, Gayà; Kondogbia, Soler, Parejo, Ferran Torres; Gameiro, Rodrigo.

Atalanta: Sportiello; Caldara, Palomino, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez, Ilicic, Pasalic.

Valencia-Atalanta: 3-4 Toplam skor: (4-8)

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