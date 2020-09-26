26.09.2020 - 16:53 |
Valencia - Huesca: 1-1
İspanya Futbol Ligi La Liga'nın 3. haftasında Valencia ile Huesca karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
La Liga Santander'de 3. hafta maçında Valencia ile Huesca karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.
Geride kalan iki haftada maçlarında en gol atılan takım olan Valencia'da golü 38. dakikada Wass kaydetti. Huesca'da ise tek golü 63. dakikada Siovas attı.
İLK 11'LER
Valencia: Doménech; Wass Guillamón Diakhaby Gayà; Jason Račić Kondogbia Guedes; Manu Vallejo Maxi Gómez
Huesca: Andrés Fernández; Pedro López Pulido Siovas Javi Galán; Juan Carlos Mosquera Seoane; Mir Shinji Okazaki Ferreiro