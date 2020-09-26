Valencia - Huesca: 1-1

La Liga Santander'de 3. hafta maçında Valencia ile Huesca karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.

Geride kalan iki haftada maçlarında en gol atılan takım olan Valencia'da golü 38. dakikada Wass kaydetti. Huesca'da ise tek golü 63. dakikada Siovas attı.

İLK 11'LER

Valencia: Doménech; Wass Guillamón Diakhaby Gayà; Jason Račić Kondogbia Guedes; Manu Vallejo Maxi Gómez

Huesca: Andrés Fernández; Pedro López Pulido Siovas Javi Galán; Juan Carlos Mosquera Seoane; Mir Shinji Okazaki Ferreiro