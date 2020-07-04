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04.07.2020 - 14:35 | |   İSTANBUL (AA) -

Valencia, Sloven basketbolcu Klemen Prepelic'i kadrosuna kattı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Valencia Basketbol Takımı, Sloven şutör Klemen Prepelic'i transfer etti.

Valencia, Sloven basketbolcu Klemen Prepelic'i kadrosuna kattı
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Valencia Kulübü, 27 yaşındaki skorer basketbolcu Prepelic ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bir dönem Türkiye'de Banvit forması da giyen 1,91 metre boyundaki Prepelic, ülkesinde Union Olimpija, Almanya'da EWE Baskets, Fransa'da Limoges, İspanya'da Real Madrid ve Joventut Badalona gibi takımlarda görev yaptı.

Valencia, Sloven basketbolcu Klemen Prepelici kadrosuna kattı

Geçen sezon Joventut Badalona'da maç başına 21,7 sayıyla İspanya liginin en skorer oyuncusu olan Prepelic, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 17 sayı ortalaması tutturdu.

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