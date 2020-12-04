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04.12.2020 - 14:56 | | İSTANBUL (İHA) -

Valencia ve Sinan Gümüş takımla çalışmalara başladı

Süper Lig’in 11. haftasında pazar günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Valencia ve Sinan Gümüş takımla çalışmalara başladı
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Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman saat 11.00’de koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Enner Valencia takımla birlikte çalıştı. Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde bireysel program dahilinde çalışırken; Nazım Sangare ve Harun Tekin de kendileri için hazırlanan bireysel programlar dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Mbwana Samatta salonda çalışırken; Diego Perotti ile Kemal Ademi’nin de tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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