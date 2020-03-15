Valencialı Ezequiel Garay, corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı

Valencialı Ezequiel Garay, Instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Garay'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

Açıkçası 2020 çok da iyi başlamadı. Corona virüs testlerim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve şimdi tek yapabileceğim şey sağlık otoritelerini dinlemek. Kendi kendimi karantinaya aldım."

Garay, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'ya karşı oynanan karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.