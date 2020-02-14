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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Valencia'nın yeni transferi Florenzi, Su Çiçeği hastalığına yakalandı
14.02.2020 - 16:17 |

Valencia'nın yeni transferi Florenzi, Su Çiçeği hastalığına yakalandı

Valencia'nın Roma'dan 6 aylığına kiraladığı Florenzi, Su Çiçeği hastalığına yakalandı. Florenzi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atalanta maçında forma giyemeyecek.

Valencia'nın yeni transferi Florenzi, Su Çiçeği hastalığına yakalandı
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Valencia'nın Roma'dan 6 aylığına kiraladığı Florenzi, Su Çiçeği hastalığına yakalandı. Florenzi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atalanta maçında forma giyemeyecek. Valencia kulübünden yapılan açıklamada Florenzi'nin sahalardan kaç maç uzak kalacağı yönünde bilgi verilmezken yıldız oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

Valencianın yeni transferi Florenzi, Su Çiçeği hastalığına yakalandı

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