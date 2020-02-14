14.02.2020 - 16:17 |
Valencia'nın yeni transferi Florenzi, Su Çiçeği hastalığına yakalandı
Valencia'nın Roma'dan 6 aylığına kiraladığı Florenzi, Su Çiçeği hastalığına yakalandı. Florenzi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atalanta maçında forma giyemeyecek.
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler
Valencia'nın Roma'dan 6 aylığına kiraladığı Florenzi, Su Çiçeği hastalığına yakalandı. Florenzi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atalanta maçında forma giyemeyecek. Valencia kulübünden yapılan açıklamada Florenzi'nin sahalardan kaç maç uzak kalacağı yönünde bilgi verilmezken yıldız oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.