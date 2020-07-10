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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Valenciennes, Rennes'den golcü futbolcu Metehan Güçlü'yü kiraladı
10.07.2020 - 10:43 | | İSTANBUL (AA)

Valenciennes, Rennes'den golcü futbolcu Metehan Güçlü'yü kiraladı

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Valenciennes, Rennes'den golcü oyuncu Metehan Güçlü'yü kiraladı.

Valenciennes, Rennes'den golcü futbolcu Metehan Güçlü'yü kiraladı
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Valenciennes Kulübü, 21 yaşındaki Metehan'ın bir sezonluğuna kiralanması için Rennes ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmadığı belirtildi.

Valenciennes, Rennesden golcü futbolcu Metehan Güçlüyü kiraladı

Paris Saint-Germain'in altyapısında yetişen Metehan, 2018-2019 sezonunda A takımla bir lig maçına çıkmış ve bir gol atmıştı.  Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan Fransa doğumlu genç futbolcu, geçen yıl Rennes'e transfer olmuştu.

  

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