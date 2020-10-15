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15.10.2020 - 21:11 | | AA

Valentino Rossi koronavirüse yakalandÄ±

Ä°talyan motosikletÃ§i Valentino Rossi, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Valentino Rossi koronavirüse yakalandÄ±
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Ä°talyan motosikletÃ§i Valentino Rossi, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Twitter'dan aÃ§Ä±klamada bulunan 41 yaÅŸÄ±ndaki Rossi, "Bu sabah uyandÄ±ÄŸÄ±mda kendimi iyi hissetmiyordum. Kemiklerim aÄŸrÄ±yordu ve ateÅŸim vardÄ±. SonrasÄ±nda testimin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim. Aragon'daki yarÄ±ÅŸÄ± kaÃ§Ä±racaÄŸÄ±m iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Doktor tavsiyelerine uyuyorum. UmarÄ±m kÄ±sa zamanda iyileÅŸirim." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Yedi ÅŸampiyonluÄŸunun bulunduÄŸu MotoGP DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda Monster Energy Yamaha takÄ±mÄ± adÄ±na yarÄ±ÅŸan Rossi, bu sezon 58 puan toplayarak sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler klasmanÄ±nda 13. sÄ±rada yer aldÄ±.

Valentino Rossi koronavirÃ¼se yakalandÄ±

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