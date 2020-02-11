Vali Ayyıldız'dan Buca'ya destek sözü

MİLLİYET - EGE

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'e gerileyen İzmir'in köklü çınarlarından olan Bucaspor'un Başkanı ve aynı zamanda 3. Lig 1. Grup'ta zirve yarışını sürdüren Ci Group Buca'nın yönetim kurulunda yer alan Mehmet Sevinç, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Son olarak deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u da 3-0 mağlup eden ve Play Off hattındaki yerini sağlama alan Ci Group Buca'nın stat problemini Vali Ayyıldız'a bildiren Başkan Sevinç, problemin çözümü adına Vali'den destek sözü aldı.

'Puan avını sürdürüyoruz'

Türk futboluna verdikleri hizmetin ve İzmir'in en köklü futbol kulüplerinden biri olduklarını hatırlatan Başkan Mehmet Sevinç, "91 yıllık tarihimizle Türk futboluna kattığımız değer ortada. Ligin ikinci yarısında yükselişe geçen takımımız Ci Group Buca'nın da iç saha maçlarını oynadığı Buca Arena'nın zemin problemi bizlerin önüne çıktı. Ancak takımımız hiçbir engele takılmadan puan avına sürdürerek yükselişini devam etti. Bizler formunu yakalamış olan bu takımın iç saha maçlarında sahipsiz kalmasını istemiyoruz. 2. Lig mücadelesi verdiğimiz bu grupta, en azından iç saha maçlarımızın akıbeti hususunda destek bekliyoruz. Bu konudaki desteklerinden ötürü Sayın Valimiz Erol Ayyıldız'a teşekkür ediyoruz" dedi.