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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan Pickford'a ceza yok!
19.10.2020 - 16:52 | | Fanatik

Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan Pickford'a ceza yok!

İngiltere Premier Lig'de Virgil van Dijk'a yaptığı müdahale sonucunda Hollandalı oyuncunun sezonu kapatmasına neden olan Jordan Pickford konusunda İngiltere Futbol Federasyonu'nun geriye dönük bir ceza uygulamayacağı belirtildi.

Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan Pickford'a ceza yok!
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İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool'un 2-2 berabere kaldığı mücadelede Jordan Pickford'ın yaptığı hareket nedeniyle sakatlanan Virgil van Dijk sezonu kapatmıştı. İngiltere Futbol Federasyonu, Pickford'ın ceza almayacağını onayladı.

Oyun sırasında pozisyon ofsayt olarak değerlendirilmişti. VAR incelemesinde ofsayt pozisyonundaki Van Dijk'a yapılan hareket, kırmızı kartlık olarak değerlendirilmedi. Olay sonuca bağlanmışken geriye dönük bir karara verilemeyeceği belirtildi. Çünkü sadece VAR incelemesinden kaçan olaylar için geriye dönük ceza uygulanacağı aktarılmakta.

Maç sırasında VAR incelemesinde pozisyonun sadece ofsayt olarak değerlendirilmiş olması da Pickford'un müdahalesinden kaynaklı bir ceza almasını engelledi. Pozisyon sonucunda dizinden sakatlan Van Dijk'ın ameliyat olması gerekirken rehabilitasyon dönemi ile birlikte sezonu kapattığı ifade ediliyor.

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Van Dijkın sakatlanmasına neden olan Pickforda ceza yok

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