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04.04.2020 - 22:47 | | AA

Van Gaal'dan tescil tepkisi! "Maçlar sahada kazanÄ±lÄ±r"

HollandalÄ± teknik adam Louis van Gaal, liglerin tescil edilme taleplerine tepki gÃ¶sterdi.Â

Van Gaal'dan tescil tepkisi! "Maçlar sahada kazanÄ±lÄ±r"

HollandalÄ± teknik adam Louis van Gaal, liglerin tescil edilme taleplerine tepki gÃ¶sterdi.Â 

Hollanda basÄ±nÄ±na aÃ§Ä±klamada bulunan Van Gaal, "Futbolda maÃ§lar sahada kazanÄ±lÄ±r, bazÄ± kulÃ¼pler koronavirÃ¼sÃ¼ kendi Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.Â 

Ajax'Ä±n liglerin tescil edilmesini istemesi Ã¼zerine konuÅŸan 68 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam, "Oynanan 25 maÃ§ Ajax'Ä± ÅŸampiyon yapmaz. AZ Alkmaar ile aynÄ± puandalar ve sezonun daha sadece Ã¼Ã§te ikisi oynandÄ±. Bunun hiÃ§ mi Ã¶nemi yok? MantÄ±ksÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â 

Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) lideri Ajax, 25. haftada 56 puan toplarken averajla AZ Alkmaar'Ä±n Ã¶nÃ¼nde yer alÄ±yor.

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Van Gaaldan tescil tepkisi MaÃ§lar sahada kazanÄ±lÄ±r

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