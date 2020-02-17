VAR ile yok arası!

Ligde son dönemde hakemlerin kararları tartışma yaratırken, dünkü Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında tartışmalı anlar yaşandı.

36. dakikada Galatasaray, Ömer Bayram’ın soldan ortası sonrasında Adem Büyük topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı. Video Asistan Hakem (VAR) uygulaması da ofsayt kararı verdi.

39’da ise bu kez Gökhan Töre pozisyonu yaşandı. Ömer Bayram’a sert bir hareket yapan Yeni Malatyasporlu futbolcunun sarı kartı bulunuyordu. Ancak hakem Alper Ulusoy, ikinci sarı kartını cebinden çıkarmadı.

Gökhan Töre’nin ortasında Seri’nin elinden gelen top Muslera’nın ellerinde kaldı. Ancak hakem Ulusoy, pozisyonun değerlendirilmesine fırsat bırakmadan bitiş düdüğünü çaldı.

57. dakikada ise Bifouma, Donk tarafından düşürüldü ve hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. VAR tarafından incelenen pozisyonda konuk ekibin ofsaytla pozisyona girdiği belirtildi ve penaltı kararı da iptal edildi.

"VAR’a çağırmadılar"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, ilk yarının son dakikasında Seri’nin eline çarpan topun penaltı olduğunu savundu.

Gevrek, “Bifouma’nın penaltısı ofsayt ise doğrudur. Zaten ofsayt pozisyonlarında hata yapılmıyor. İlk yarı Galatasaray’ın kullandığı penaltıdan sonra 45. dakikada bir pozisyon var. VAR’a gidilmedi. O pozisyon mutlaka tartışılır. Gördüğüm kadarıyla penaltıydı. Bunun benzerleri bizim aleyhimize verildi” dedi.

Adil Gevrek, kulüp yetkililerinin maçın hakemi Alper Ulusoy ile pozisyonu görüştüğünü dile getirerek, “Maçın hakemiyle arkadaşlarım görüşmüş. Kendisi, ‘Beni VAR’a çağırmadılar. Uyarmadıkları için ilk yarıyı bitirdim’ demiş. Orta hakemin görmesi zor olabilir. Hakem hataları olacak ama VAR’ın bu konuda hata yapma lüksü yoktur” ifadesini kullandı.

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