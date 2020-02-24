Var mı Sörloth gibisi!

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor’da, Alexander Sörloth attığı birbirinden kritik gollerle şampiyonluk mücadelesi veren takımına büyük katkı sağlıyor.Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor’da, Alexander Sörloth attığı birbirinden kritik gollerle şampiyonluk mücadelesi veren takımına büyük katkı sağlıyor.Crystal Palace’dan 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, ligde bir maçı eksik olan bordo-mavili takımın 22 maçının tamamında forma giyerek 1961 dakika görev yaptı. Sörloth, Karadeniz ekibinin en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 15’inde fileleri havalandırmayı başardı. Attığı 19 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.Trabzonspor, Norveçli yıldızın gol attığı 15 lig maçında 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 45 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 35’ini Norveçli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda elde etti. Sörloth, Trabzonspor’da kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor. Norveç Ligi’nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda şimdiden 19 gole ulaştı. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 3, UEFA Avrupa Ligi’nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 24 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

‘Büyük’ golcü

Sörloth, Trabzonspor’un üç büyük rakibine karşı da gol atma başarısı göstererek toplam 5 gol kaydetti. Genç yıldız, bordo-mavililerin sahasında 4-1 kazandığı Beşiktaş, 2-1 galip geldiği Fenerbahçe ve 1-1 biten Galatasaray maçlarında birer, deplasmanda siyah-beyazlılara karşı 2-2 biten karşılaşmada da 2 gol attı.

Cardozo tamam yeni hedef Şota!

Beşiktaş ağlarını iki kez havalandırarak ligde 19 gole ulaşan Alexander Sörloth, Oscar Cardozo’yu geçerek Trabzonspor tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu oldu.

Norveçli futbolcu, 2014-2015 sezonunu 17 golle tamamlayan Cardozo’yu geçmesinin ardından gözünü 1995-1996 sezonunda 25 golle Karadeniz ekibinin tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze’nin başarısına dikti. Sörloth daha önce de 2018-2019 sezonunu 15 golle tamamlayan Rodallega, 2013-2014 sezonunda 13 gol atan Paulo Henrique, 12 gol kaydeden Brezilyalı Jaja ve Hırvat Vugrinec gibi oyuncuları geride bırakmıştı.

Problem yok

Trabzonspor ile Crystal Palace arasındaki kiralık sözleşmede Sörloth’un performansına göre zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. İki sezonluğuna kiralanan Norveçli yıldızın sözleşmesinde, “2020-2021 sezonundaki resmi maçların yüzde 50’sinde ilk 11’de başlaması halinde 6 milyon euro bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleşmiş olacak” maddesi yer alıyor. Karadeniz ekibi, bonservisini alması durumunda 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini 2023 yılına kadar otomatik olarak uzatmış olacak.