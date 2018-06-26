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26.06.2018 - 02:30 |

'VAR' Ronaldo'ya yaramadı

İran-Portekiz maçında VAR sistemi yeniden devreye girdi. Cristiano Ronaldo penaltıda kaleci Alireza Beiranvand’ı geçemedi.

'VAR' Ronaldo'ya yaramadı
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İran - Portekiz maçından fotoğraflar
İran - Portekiz maçından fotoğraflar
İran - Portekiz maçından fotoğraflar
İran - Portekiz maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

İran-Portekiz maçında VAR sistemi yeniden devreye girdi. 50. dakikada Ronaldo’nun İran ceza sahasında yerde kalması sonrası itirazlar geldi.

VAR odasından gelen uyarıyı dikkate alan hakem Enrique Caceres, hemen pozisyonu izledi ve bu sayede penaltıya hükmetti.

Ancak Cristiano Ronaldo kaleci Alireza Beiranvand’ı geçemedi. 80’de de rakibine sert bir yumruk darbesi gösteren Ronaldo’nun hareketi VAR’a takıldı ve sarı kart kararı geldi.

20. penaltı

Şimdiden 20 penaltı kullanılan 2018 FIFA Dünya Kupası, tarihin en fazla penaltıya sahne olan Dünya Kupası unvanını aldı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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