VAR'dan müdahale

90+3’te ilginç bir an yaşandı. Kontraya çıkan İsveç’te Olsson, Lang’ın müdahalesiyle yerde kaldı. İlk etapta penaltı çalan hakem Skomina sonra VAR’dan gelen uyarıyı dinledi.

Pozisyonu izleyen Skomina, pozisyonda faul olduğunu ama dışarıda yapıldığına hükmetti. Bunun üzerine de penaltı yerine frikik kullanıldı.

Kötü kâbus

İsviçre Milli Takımı, son 16 turunda İsveç karşısında da şanssızlığını kıramadı. İsviçre, 1954 Dünya Kupası’ndan bu yana eleme maçlarında gol atma başarısı gösteremiyor.

Avrupa temsilcisi, 2018 Dünya Kupası’nda da bu kötü seriyi bitiremedi, 64 yıllık bir şanssızlık yaşadı.







