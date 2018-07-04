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04.07.2018 - 02:30 |

VAR'dan müdahale

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanan İsveç-İsviçre maçının 90+3. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

VAR'dan müdahale
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İsveç - İsviçre maçından fotoğraflar
İsveç - İsviçre maçından fotoğraflar
İsveç - İsviçre maçından fotoğraflar
İsveç - İsviçre maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

90+3’te ilginç bir an yaşandı. Kontraya çıkan İsveç’te Olsson, Lang’ın müdahalesiyle yerde kaldı. İlk etapta penaltı çalan hakem Skomina sonra VAR’dan gelen uyarıyı dinledi.

Pozisyonu izleyen Skomina, pozisyonda faul olduğunu ama dışarıda yapıldığına hükmetti. Bunun üzerine de penaltı yerine frikik kullanıldı.

Kötü kâbus

İsviçre Milli Takımı, son 16 turunda İsveç karşısında da şanssızlığını kıramadı. İsviçre, 1954 Dünya Kupası’ndan bu yana eleme maçlarında gol atma başarısı gösteremiyor.

Avrupa temsilcisi, 2018 Dünya Kupası’nda da bu kötü seriyi bitiremedi, 64 yıllık bir şanssızlık yaşadı.




    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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