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14.10.2020 - 21:12 | | İSTANBUL (AA) -

Vasco da Gama'da Sa Pinto dönemi

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Vasco da Gama'da Ramon Menezes'ten boşalan teknik direktörlük görevine Ricardo Sa Pinto getirildi.

Vasco da Gama'da Sa Pinto dönemi
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Vasco da Gama Kulübü, 48 yaşındaki Portekizli Sa Pinto ile sezonun kalanı için sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde ülkesinin Sporting Lizbon ekibinde 1990'lı yıllarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Sa Pinto, Portekiz Milli Takımı'nın forvetinde görev almıştı. Futbolu bıraktıktan sonra Sporting Lizbon, Kızılyıldız, Atromitos, Belenenses, Standard Liege, Legia Varşova gibi takımları çalıştıran Sa Pinto, son olarak geçen yıl Braga'da teknik direktörlük yapmıştı.

Bu sezon Brezilya liginde çıktığı 14 maçta 18 puan toplayan Vasco da Gama, 10. sırada yer aldı.

Vasco da Gamada Sa Pinto dönemi

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