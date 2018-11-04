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04.11.2018 - 11:49 | | AA

Vassell'in MKE Ankaragücü aşkı

MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu Darius Vassell, başkent Ankara'yı çok özlediğini, sarı-lacivertli taraftarlarla buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Vassell'in MKE Ankaragücü aşkı
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Ankaragücü Store'da taraftarlarla bir araya gelen İngiliz oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarların ve yönetimin kendisini davet etmesi dolayısıyla başkente geldiğini belirterek, "Şehri çok özlemişim. Bazı değişiklikler olmuş. Ankaragücü taraftarlarıyla tekrar buluşmaya geldim." dedi.

Ankara'ya ilk geldiğinde MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de olduğunu dile getiren eski futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Takımın yine Süper Lig'de olmasından dolayı çok mutluyum. Çok büyük işler başardılar. Başkan olsun, taraftarlar olsun, hepsini kutluyorum. Ankaragücü'nü sürekli takip ettim. Son durumları hakkında bilgi alıyordum. Elimden geldiği kadar da destek olmaya çalışıyorum."

Kayserispor maçını izleyecek

İngiliz futbolcu Darius Vassell, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nün Kayserispor ile yapacağı maçı izleyeceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Takımın oynadığı stili ve taktiği görmek istiyorum. Değişik bir statta oynuyorlar, eski stadımızda değiller. Takımı canlı görmek istiyorum. Bu nedenle Kayserispor maçını izleyeceğim. Taraftarlarla tekrar buluşacağım için çok mutluyum."

Türk futboluna bakış

Türk futbolunda son dönemde yaşanan maddi sıkıntılarla ilgili olarak Vassell, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankaragücü'nün yaşadığı sorunların benzerlerini diğer takımlar da yaşıyor. Yanlış transferler, yanlış yatırımlar... İleriye dönük yatırımın olmaması, takımların zor durma düşmesinin ilk nedeni olduğunu düşünüyorum."

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