Vedat Muriç: "Fenerbahçe asla pes etmez"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-2 galip ayrılırken, Muriç galibiyete gol ile katkı sağladı.

Mücadelenin ardından konuşan Vedat Muriç, "Çok kötü bir performans sergiledik, bizim gibi bir takımın bu şekilde oynamaya hakkı yok, bu kabul edilebilir bir şey değil. Sezona iyi başladık ancak şansızlıklar bir türlü yakamızı bırakmadı. Sezonun geri kalanında elimizden gelenin en iyisi yapmak zorundayız" dedi.

Fenerbahçe'nin hedefsiz kalmasından dolayı konsantrasyon sorunu yaşadığının altını çizen Vedat, "Takım kim olursa olsun, hedefimiz var. Fenerbahçe asla pes etmez. Eksiklik şundan kaynaklanabilir, hedefsiz kaldık ve bu da bizi etkiledi. Elimizden geldiği kadar sezon sonuna kadar tüm maçları kazanmak için savaşacağız" şeklinde konuştu.