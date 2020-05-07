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07.05.2020 - 09:24 |

Vedat Muriqi için federasyon başkanından transfer açıklaması!

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Rizespor'dan kadrosuna kattığı ve birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriqi için transfer teklifi yapan takımı açıkladı.

Vedat Muriqi için federasyon başkanından transfer açıklaması!
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Ademi, ülkesinde yaptığı açıklamada İngiltere Premier Lig'de Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham'ın golcü futbolcuyu çok ciddi şekilde istediğini söyledi. Federasyon başkanı, "Tottenham, Muriqi'nin transferi için çok ısrarlı. Ancak İtalya'da onunla ilgilenen birçok başka takım da var. Tottenham, Fenerbahçe'nin istediği parayı ödemeye hazır." ifadelerini kullandı.

İtalya'dan Napoli'nin de 26 yaşındaki oyuncu için temaslarda bulunduğunu kaydeden Ademi, "Serie A'dan birçok takım onun tranferi için girişime başladı, Napoli'nin de talebi olduğunu biliyorum" dedi.

Vedat Muriqi için federasyon başkanından transfer açıklaması

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