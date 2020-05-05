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HaberlerFenerbahçe Haberleri Vedat Muriqi, Lazio'nun 4 adayı arasında gösterildi!
05.05.2020 - 07:45 | | SABAH

Vedat Muriqi, Lazio'nun 4 adayı arasında gösterildi!

İtalya basını, Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi'nin İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio'nun transfer listesinde 3. sırada yer aldığını yazdı.

Vedat Muriqi, Lazio'nun 4 adayı arasında gösterildi!

Fenerbahçe'nin transfere kaynak bulmak için gözden çıkardığı iddia edilen Vedat Muriqi için Tottenham ve Lazio en ciddi adaylardı.

Ve Vedat dün La Gazzetta dello Sport tarafından Lazio'nun forvet hattı için 4 adaydan biri olarak gösterildi.

Buna göre Artem Dzyuba, İanis Hagi listede ilk isimler olurken, Vedat 3'üncü sırada yer aldı ve Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro istediği belirtildi. 4'üncü isim ise Real Zaragoza'dan Luis Suarez.

Vedat Muriqi, Lazionun 4 adayı arasında gösterildi

Vedat Muriç Kimdir?

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