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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Vedat Muriqi paylaşılamıyor! 35 milyon euro...
07.02.2020 - 15:06 |

Vedat Muriqi paylaşılamıyor! 35 milyon euro...

Fenerbahçe'nin formda golcüsü Vedat Muriqi ile Premier Lig devleri Manchester United, Arsenal, Burnley ve Tottenham ilgileniyor. Sarı-lacivertli yönetim, Kosovalı golcünün fiyatını 35 milyon euro olarak belirledi.

Vedat Muriqi paylaşılamıyor! 35 milyon euro...

Bu sezon 13 gol, 5 asistlik performansıyla Fenerbahçe'nin zirve yarışında öne çıkmasında baş rolü oynayan Vedat Muriqi İngiliz devlerinin yakın markajında.

Eski günlerini mumla arayan Manchester United'ın yanı sıra Arsenal, Tottenham ve Burnley Kosovalı golcüye kanca attı. Fenerbahçe yönetimi, Vedat için 22 milyon poundu gözden çıkaran Burnley'in bu teklifini reddetmişti.

Fenerbahçe ile görüşen İtalyan ekibi Lazio da 35 milyon euro bonservis bedeli karşısında geri adım atmıştı. Muriç'i isteyen takımlardan sadece Tottenham Ocak'ta forvete transfer yapmadı.

Vedat Muriqi paylaşılamıyor 35 milyon euro...

 

 

 

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