• 14 Şubat 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:
İşte Vedat Muriqi'deki düşüşün nedeni...
Fenerbahçe’nin golcü yıldızı Vedat Muriqi'deki düşüşün nedeni ortaya çıktı.
• 14 Şubat 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:
Celal Umut Eren/Milliyet
Celal Umut Eren/Milliyet
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Özellikle kamuoyu ve sosyal medyada oluşan ithamlar, eleştiriler Muriqi’yi üzmeye devam ediyor. 18. haftadaki Gaziantep deplasmanında ikinci sarı karttan kırmızı kart konusunun çok konuşulması, cezanın kupada çekilmesi ve Başakşehir maçında sahada olması nedeniyle 25 yaşındaki oyuncuya yönelik tepkiler psikolojik olarak yorucu bir hal aldı.
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Aslında pozisyonda sarı kart ya da kırmızı kart hesapları yapmayan Muriqi’nin oluşturulan kamuoyundan rahatsız olduğu ve yapılan yorumları artık haksızlık olarak gördüğü bildirildi. Golcü ismin, kuralların belli olduğu, herkese aynı kuralların işlendiği ve kasıt olmadığı halde yapılanlara anlam veremediğini anlattığı aktarıldı. Her şeye rağmen hep saha içinde kalmaya çaba sarf eden Muriqi, kimseyle polemiğe girmeden ve yorum yapmadan işini yapıyor.
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Takımını şampiyonluk yarışında bir dakika bile yalnız bırakmak istemeyen Muriqi, son gelen sert reaksiyonların ardından tüm mücadelelerde zorlanıyor. Psikolojik olarak da yorulan Muriqi, şimdi Galatasaray derbisi öncesi bir kez daha dikkat etmek zorunda kalacak. Ankaragücü maçında sarı kart görmek istemeyen başarılı yıldız, kesinlikle derbide sahada olmak istiyor. 21 hafta boyunca sadece bir kez sakatlığı nedeniyle maç kaçıran Muriqi, 12. haftadaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde yer alamamıştı.
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