İşte Vedat Muriqi'deki düşüşün nedeni...

Aslında pozisyonda sarı kart ya da kırmızı kart hesapları yapmayan Muriqi’nin oluşturulan kamuoyundan rahatsız olduğu ve yapılan yorumları artık haksızlık olarak gördüğü bildirildi. Golcü ismin, kuralların belli olduğu, herkese aynı kuralların işlendiği ve kasıt olmadığı halde yapılanlara anlam veremediğini anlattığı aktarıldı. Her şeye rağmen hep saha içinde kalmaya çaba sarf eden Muriqi, kimseyle polemiğe girmeden ve yorum yapmadan işini yapıyor.