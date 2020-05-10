Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması!

Fenerbahçe’nin sezon başında Çaykur Rizespor’dan kadrosuna kattığı ve takıma harika bir katkı yapan Vedat Muriç, bir anda Avrupa’nın devlerini peşine takmıştı. Vedat için İngiltere ekibi Tottenham’ın yanı sıra İtalyan temsilcisi Napoli’nin kıyasıya bir rekabet içine girdiği öne sürüldü. Vedat’ın menaceri Haluk Canatar da bu konuyla ilgil Radyospor’a önemli açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki golcüyü isteyen kulüpler olduğunu belirten Canatar, “Vedat bu sene Fenerbahçe’ye transfer oldu ve 4 yıllık sözleşmesi var. Güzel bir sezon geçirdi. Fenerbahçe’de güzel bir başlangıç yaptı. Çabuk adapte oldu. Gayet güzel bir şekilde gidiyor. Oynadığı kulübünden dolayı memnun. Yaşı ve sportif özellikleri sebebiyle İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya kulüpleri tarafından izleniyor. İlgilerinin olması gayet doğal” dedi.

‘Kulüpleri söyleyemem...’

Konuşmasının devamında Canatar, “Vedat’ın transferi ile ilgili konuşacak tek makam Fenerbahçe. Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya gibi ülkelerin takımları direkt kulüple iletişime geçerler, menacerden oyuncu istemez. Vedat’ın bonservisini Fenerbahçe belirleyecek. Devre arasında Burnley aradı ve resmi talepte bulundu. İtalya’dan, Almanya’dan talepler oldu ama Fenerbahçe, ‘Vedat’ı satmak istemiyoruz’ dedi ve konu kapandı. Yeni dönem için de bana Vedat’ın durumunu soran kulüpler var ama bunu sadece Fenerbahçe’ye bildiririm. Kamuoyuna bu kulüpleri söylersem Vedat’a da saygısızlık yapmış olurum. Bunları Fenerbahçe günü gelince açıklar” yorumunu yaptı.

Vedat Muriç Kimdir?