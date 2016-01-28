Vedat Muriqi'yi Aykut Kocaman kaptı!

Devre arası transfer döneminde forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Torku Konyaspor, Giresunspor’un 1.94 boyundaki santraforu Vedat Muriqi’nin transferini sonlandırmak üzere harekete geçti.

Daha önce adı Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kulüplerle anılan Vedat’ın transferini bir süreliğine askıya alan yeşil-beyazlı yönetim Karadeniz ekibiyle masaya oturdu.

Giresunspor ile Vedat Muriqi’nin bonservis bedelinde anlaşma sağlayan Torku Konyaspor, Kosovalı oyuncuyla da her konuda anlaşmaya vardı. Çok ufak pürüzlerin kaldığı görüşmeler sonunda Vedat Muriqi'nin önümüzdeki günlerde Konya'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.