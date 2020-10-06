Vestel'den voleybola sponsorluk desteği!

Salgın nedeniyle online olarak düzenlenen toplantıda anlaşmanın üç yıllık olduğu vurgulanırken Vestel, A Milli Kadın Takımı’nın ana sponsoru, Erkek Milli Takımı’nın resmi sponsoru olurken, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’na da adını verdi

Türk voleybolunun 2016-2017 sezonundan beri ana sponsoru olan Vestel, Türkiye Voleybol Federasyonu ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. A Milli Kadın Takımı’nın ana sponsoru, Erkek Milli Takımı’nın resmi sponsoru olan Vestel, ayrıca TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’na da isim sponsoru olarak adını verdi.

On-line yapılan toplantıda yeni anlaşmanın detayları da duyuruldu. Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, 2016 yılında 2 yıl süreli sponsorluk anlaşması yaptıklarını ancak desteğin nerelere geldiğini hatırlatarak, “Şimdi 3 yıllık bir akde imza attık, başkanla beraber. İşbirliğimizi biraz daha uluslararası boyuta taşımayı hayal ettiğimizi konuştuk. Milli takımlarımız da kadın milli takım, erkek milli takım olsun her yaş kategorisinde uluslar arası faaliyetlerini göz önünde bulundurunca biz biraz daha işin bu kanadına geçmeye karar verdik” dedi.

Güler şöyle devam etti: “Aynı zamanda Türk voleybolunun bir alameti farikası olan Burhan Felek Spor Salonu’nun da isim sponsorluğunda bu büyük pakete dahil olduk. ‘Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’ olarak isimlendirilecek. Bundan sonra da 3 yıl boyunca sponsorluğumuz devam edecek. Türkiye’deki tüm voleybol paydaşlarına dokunmamıza olanak sağlayan bu iş birliğinin voleybolumuza hayırlı olmasını diliyoruz.”

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Vestel ailesine katkılarından dolayı teşekkür ettiğini belirterek, “Vestel ile 2016-17 sezonunda başlayan değer ortaklığımıza bugün bir yenisi daha eklenmekte, bunun mutluluğunu heyacanını yaşıyoruz” diye konuştu.