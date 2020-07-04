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04.07.2020 - 11:50 | | İSTANBUL (AA)

Victor Oladipo, sezonun kalanında forma giymeyecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Indiana Pacers, all-star oyun kurucusu Victor Oladipo'nun sezonun kalanında forma giymeyeceğini açıkladı.

Victor Oladipo, sezonun kalanında forma giymeyecek
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Indiana Pacers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Victor'un yüksek seviye maçlarda yaşayabileceği yeni sakatlıkları göz önünde bulundurarak sezonun kalanında oynamak istememesini saygıyla karşılıyoruz. Oyuncumuzun sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Onu 2020-2021 sezonunda tam kapasiteyle aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Victor Oladipo, sezonun kalanında forma giymeyecek

Skorer basketbolcu, Ocak 2019'da sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kalmıştı. Bu yıl ocak ayında takıma dönen Oladipo, NBA sezonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinden önce 13 maça çıkmış ve 13,8 sayı, 3,2 ribaunt, 3 asist ortalamaları yakalamıştı. NBA'de salgın nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'da 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

 

 

 

 

 

  

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