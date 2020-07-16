Victor Ruiz arkasına bile bakmadan gitti!

Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma yolunda üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbi öncesi Victor Ruiz depremiyle sarsıldı. İspanyol stoper alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle 2022’de bitecek olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Victor Ruiz geçtiğimiz günlerde mart, nisan ve mayıs maaşlarının ödenmemesi nedeniyle resmi kanallar üzerinden siyah-beyazlı kulübe ihtarname göndermişti. Deneyimli futbolcu yaklaşık 500 bin euro tutarındaki alacağının en kısa sürede kendisine ödenmesini talep etmişti. Sezon başında 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal’den transfer edilen 31 yaşındaki Victor Ruiz’in yaptığı başvuruyla ilgili yasal süre geçtiğimiz cumartesi günü sona ermişti.

Beşiktaş Yönetimi, pandemi nedeniyle Süper Lig’e ara verilen mart, nisan ve mayıs aylarına ait maaşlarını isteyen İspanyol oyuncuya bu dönemler için yüzde 50 indirimli olarak ödeme yapabileceğini bildirdi. Ancak Ruiz bu teklifi kabul etmedi. Siyah-beyazlılar, Ruiz’e ligin yeniden başlaması nedeniyle haziran ve temmuz aylarına ait maaşlarının ödeneceğini bildirerek uzlaşma zemini aradı fakat tecrübeli oyuncu yine anlaşmaya yanaşmadı. Mart, nisan ve mayıs ayları için ödeme alamayan ve yasal süre de dolduğu için serbest kalma hakkı kazanan tecrübeli futbolcu dün siyah-beyazlı kulüple bağlarını resmen kopardı.

Max Kruse gibi

Beşiktaş’ın, haksız fesih gerekçesiyle konuyu FIFA’ya taşıyacağı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Max Kruse de alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesh ederken, Fenerbahçe Kulübü yasal yollardan hakkını arayacağını duyurmuştu.

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