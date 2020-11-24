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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Victor Ruiz kendi kalesine attı, Real Betis fark yedi!
24.11.2020 - 10:04 |

Victor Ruiz kendi kalesine attı, Real Betis fark yedi!

Beşiktaş'la mahkemelik olan Victor Ruiz takımı Real Betis'in Athletic Bilbao'ya deplasmanda 4-0 yenildiği maçta kendi kalesine gol attı.

Victor Ruiz kendi kalesine attı, Real Betis fark yedi!
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La Liga'nın 10. haftasında Athletic Bilbao ile Real Betis karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan maçu Athletic Bilbao 4-0 kazanarak haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Beşiktaş ile sorunlu bir ayrılık yaşayan ve konuyu FIFA'ya taşıyan Victor Ruiz, 9. dakikada kendi kalesine attığı golle takımını yenik duruma düşürdü. 33'te Capa farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Athletic Bilbao 59. dakikada Muniain ile farkı üçe çıkardı, 68'de Alex Berenguer skoru 4-0 yaptı. Böylelikle lige iddialı başlayan Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis ağır bir yenilgi aldı.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 12 puana yükselirken Real Betis ise 12 puanda kaldı.

Victor Ruiz kendi kalesine attı, Real Betis fark yedi

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