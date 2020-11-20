Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Victor Ruiz'den Beşiktaş itirafı: Ekonomik durum ağır bastı!
20.11.2020 - 07:09 | | Sporx

Victor Ruiz'den Beşiktaş itirafı: Ekonomik durum ağır bastı!

Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılarak Real Betis'e imza atan ve siyah beyazlılara FIFA nezdinde dava açan Victor Ruiz İspanyol basınına konuştu.

Victor Ruiz'den Beşiktaş itirafı: Ekonomik durum ağır bastı!
ABONE OL

Beşiktaş'tan sancılı şekilde ayrılacak Real Betis'e giden İspanyol stoper Victor Ruiz Beşiktaş ve Türkiye macerasıyla ilgili konuştu.

Ruiz Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifin cazip olması dolayısı ile geldiğini belirterek, "Oraya gitmeden önce her şey çok iyi görünüyordu. Ekonomik durum çok ağır bastı ve çekiciydi. 5 yıl Villarreal'den sonra yeni bir deneyim istemiştim. Bazen yeni adımı atıyorsunuz ama istediğiniz gibi gitmiyor. Durum utanç verici çünkü kulüp her şeyi iyi yapacak imkanlara sahip ama şu anda yapmıyor" diye konuştu.

"FIFA DA BENİMLE AYNI FİKİRDE"

Beşiktaş ile sözleşme fesih pozisyonuna nasıl geldiklerine ilişkin sorulara ise Victor Ruiz, "Süreç devam ediyor. Şikayetimin ve ardından yargılamadan sonra ilk adımda FIFA'nın benimle aynı fikirde olduğu ortaya çıktı. Temyize gitme zamanı var, biz de orada olacağuz. Bana avukatlarım sadece sahaya odaklanmam gerektiğini ve bu konuda huzurlu olmam gerekdiğini söylüyor, ben de öyle oluyorum" diye konuştu.

"İLK DEFA FORMA REKABETİNDEYİM"

Victor Ruiz Real Betis'te kariyerinde ilk kez forma rekabeti içerisine girdiğini belirterek, "Hayatımda ilk defa bu kadar çok forma rekabeti veriyorum. Pellegrini'yi oynayabilmem için ikna etmem gerektiğine inandım. Şimdi onu ikna etmeye çalışıyorum. Sıfırdan başlar gibi antrenman yapmam gerektiğini anladım" diye konuştu.

FIFA'NIN İLK KARARI NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'tan alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı fesh eden Victor Ruiz sezon sona ermeden ayrılmış, daha sonra da Real Betis'e transfer olmuştu. Konuyu mahkemeye taşıyan Victor Ruiz'e FIFA'nın ilk cevabı İspanyol oyuncuya Beşiktaş'ın 2.5 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edildiği yönündeydi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Erol Bulut biletini kesti! Konyaspor maçı sonu oldu...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
A Milli Takım'da büyük hayal kırıklığı! Tam 11.5 kat...

Victor Ruizden Beşiktaş itirafı: Ekonomik durum ağır bastı

Victor Ruiz: Şampiyonluk zor ama imkansız değil

    Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Tosic için resmi açıklama!
      Tosic için resmi açıklama!
    2. Ruiz'den olay itiraf!
      Ruiz'den olay itiraf!
    3. "Göreve hazırız"
      "Göreve hazırız"
    4. "Herkesi kendine hayran bıraktı"
      "Herkesi kendine hayran bıraktı"
    5. Utku yetişemezse 16’lık Emre kalede!
      Utku yetişemezse 16’lık Emre kalede!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı ve Fikret Orman açıklaması! 'Yazık!'

    Son dakika - Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı ve Fikret Orman açıklaması! 'Yazık!'

    Son dakika - Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek istiyor!

    Son dakika - Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek istiyor!

    Son dakika - Sergen Yalçın: ‘Beşiktaş’a yakışan mücadele istiyorum’

    Son dakika - Sergen Yalçın: ‘Beşiktaş’a yakışan mücadele istiyorum’

    Son dakika - Fenerbahçe'de yorgunluk endişesi!

    Son dakika - Fenerbahçe'de yorgunluk endişesi!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet