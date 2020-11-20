Victor Ruiz'den Beşiktaş itirafı: Ekonomik durum ağır bastı!

Beşiktaş'tan sancılı şekilde ayrılacak Real Betis'e giden İspanyol stoper Victor Ruiz Beşiktaş ve Türkiye macerasıyla ilgili konuştu.

Ruiz Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifin cazip olması dolayısı ile geldiğini belirterek, "Oraya gitmeden önce her şey çok iyi görünüyordu. Ekonomik durum çok ağır bastı ve çekiciydi. 5 yıl Villarreal'den sonra yeni bir deneyim istemiştim. Bazen yeni adımı atıyorsunuz ama istediğiniz gibi gitmiyor. Durum utanç verici çünkü kulüp her şeyi iyi yapacak imkanlara sahip ama şu anda yapmıyor" diye konuştu.

"FIFA DA BENİMLE AYNI FİKİRDE"

Beşiktaş ile sözleşme fesih pozisyonuna nasıl geldiklerine ilişkin sorulara ise Victor Ruiz, "Süreç devam ediyor. Şikayetimin ve ardından yargılamadan sonra ilk adımda FIFA'nın benimle aynı fikirde olduğu ortaya çıktı. Temyize gitme zamanı var, biz de orada olacağuz. Bana avukatlarım sadece sahaya odaklanmam gerektiğini ve bu konuda huzurlu olmam gerekdiğini söylüyor, ben de öyle oluyorum" diye konuştu.

"İLK DEFA FORMA REKABETİNDEYİM"

Victor Ruiz Real Betis'te kariyerinde ilk kez forma rekabeti içerisine girdiğini belirterek, "Hayatımda ilk defa bu kadar çok forma rekabeti veriyorum. Pellegrini'yi oynayabilmem için ikna etmem gerektiğine inandım. Şimdi onu ikna etmeye çalışıyorum. Sıfırdan başlar gibi antrenman yapmam gerektiğini anladım" diye konuştu.

FIFA'NIN İLK KARARI NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'tan alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı fesh eden Victor Ruiz sezon sona ermeden ayrılmış, daha sonra da Real Betis'e transfer olmuştu. Konuyu mahkemeye taşıyan Victor Ruiz'e FIFA'nın ilk cevabı İspanyol oyuncuya Beşiktaş'ın 2.5 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edildiği yönündeydi.

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