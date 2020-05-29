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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
29.05.2020 - 13:14 | |   İSTANBUL (AA) -

Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu

Barcelona'nın eski kalecilerinden Victor Valdes, İspanya 4. Futbol Ligi ekibi Unio Atletica d'Horta'nın teknik direktörü oldu.

Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
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Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Valdes'in gelecek sezon için takımın teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.

İspanyol Valdes, futbolculuk kariyerinde üç Şampiyonlar Ligi zaferi başta olmak üzere birçok başarı yaşadığı Barcelona'da geçen yıl 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Hortanın teknik direktörü oldu

 

 

 

 

 

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