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22.05.2020 - 07:00 |

‘Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor’

Premier Lig’e gidebileceği ileri sürülen Hırvat stoper Vida için menajeri açıklamalarda bulundu. Yıldız ismin Beşiktaş’ta kalmak istediğini söyledi.

‘Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor’
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Domagoj Vida’nın menajeri Uğur Avadan, Ortacizgi.com’a yaptığı açıklamada Premier Lig’e gidebileceği ileri sürülen Hırvat stoperin Beşiktaş’ta kalmak istediğini söyledi.
Avadan, “Premier Lig’de özellikle Arsenal’in bu mevkide inanılmaz derecede oyuncuya ihtiyacı var. Çabuk stoper arıyorlar. Bence Liverpool’un da stopere ihtiyacı var ama onların ne düşündüğünü söylemek zor. Bize şimdiye kadar gelen resmi teklif yok. Fakat Vida gerçekten Beşiktaş’ta kalmak istiyor” diye konuştu.

‘Vida Beşiktaşta kalmak istiyor’

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