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07.01.2021 - 10:39 | | İHA

Vida’nın Mandzukic hayali gerçek oluyor

Ara transfer döneminde önemli bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, Mario Mandzukic konusunda sona yaklaşıyor. Daha önce “Mandzukic’in Beşiktaş forması giymesini isterim” diyen Vida'nın da hayali gerçek oluyor.

Vida’nın Mandzukic hayali gerçek oluyor
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Süper Lig’de lider durumda bulunan ve ligi zirvede bitirmek için ara transferde gerekli takviyeleri yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hırvat golcü Mario Mandzukic konusunda önemli bir yol kat etti. Bu oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için görüşmelerini bir süredir sürdüren ve teklifini ileten siyah-beyazlılar, Mandzukic’e 1 yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar sözleşme önerdi. 6 aylık ücret olarak Hırvat golcüye 1,5 milyon Euro teklif edilirken, şampiyonluk durumunda ekstra bonusların da olacağı ifade edildi. Düşünme aşamasındaki golcü oyuncunun Vida’yla görüştüğü de öğrenildi. Beşiktaş’a 2018 yılında imza attığında Mandzukic’e ‘Come to Beşiktaş’ diyen Vida, “Mandzukic’in Beşiktaş formasını giymesini isterim” ifadelerini kullanmıştı.

Şu anda boşta olan Mandzukic’e teklifini ileten siyah-beyazlı yönetim, bu futbolcudan yanıt bekliyor. Aralık ayında Milan’ın gündemine geldiği iddia edilen ancak bu transfer söylentisi İtalyan ekibi tarafından yalanlanan Hırvat futbolcu, geçtiğimiz ay Borussia Dortmund’un da listesindeydi. Stefan Effenberg, Mandzukic ile sözleşme imzalamak isterken, dönemin teknik direktörü Lucien Favre, bu transferi veto etmiş ve “Haaland’ın yokluğunda onun gibi bir oyuncu alınmalı. Haaland olduğu zaman, o oynar” ifadelerini kullanmıştı.

Vida’nın Mandzukic hayali gerçek oluyor

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