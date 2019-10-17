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17.10.2019 - 08:00 |

Viking fırtınası

Trabzonspor’da altı gole imza atan Norveçli Alexander Sörloth, sonradan oyuna girdiği Romanya maçında takımını yenilgiden kurtaran isim oldu. Müthiş bir kafa golüyle uzatma dakikalarında fileleri havalandıran genç forvetin formu, Gaziantep maçı öncesi bordo-mavilileri sevindirdi.

Viking fırtınası
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ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un İngiltere’nin Crystal Palace kulübünden kiraladığı Alexander Sörloth, bordo-mavili ekibin en isabetli transferi oldu. Transferi ilk gerçekleştiğinde sosyal medya üzerinde bir çok Trabzonlu taraftarın tepkisine neden olan, bilinmedik bu isimle doğru bir tercih yapılmadığı eleştirilerine yol açan Norveçli santrfor, buna karşın kısa süre içerisinde camiaya kendisini kabul ettirdi.

Süper Lig’de Trabzonspor’un Çaykur Rizespor’u 2-1 yendiği son maçında bir gol-bir asistle galibiyetin mimarı olan Sörloth, bunun öncesinde Beşiktaş, Sivasspor ve Gençlerbirliği maçlarında da ya gol atarak ya da asist yaparak sahneye çıktı, üst üste son dört maçta da skor katkısı vererek performansını her geçen gün artırdı.

Bordo-mavili formayla çıktığı 13 maçta 6 gol ve 2 asist üreten, toplamda 8 gole katkı veren Alexander Sörloth, futbola verilen milli arada da üstün formunu aynen sürdürdü. Norveç Milli Takımı ile iki maça çıktı, bu iki maçta da takımı adına sahanın en iyilerinden bir tanesi olarak göze çarptı. İspanya maçında sonradan oyuna giren ve yarım saatlik performansı beğenilen oyuncu, ikinci yarının başında oyuna girdiği Romanya maçının ise kahramanı oldu.

Romanya deplasmanında 90+2’de attığı golle durumu 1-1 yapan ve takımına bir puanı getiren Norveçli forvet, bu haftayı da boş geçmemiş oldu. 20 kez giydiği Norveç A Milli Takımı formasıyla daha önce sadece hazırlık maçlarında fileleri havalandıran (2) Sörloth, ilk kez bir resmi maçta gol atarken, milli aradan formunun zirvesinde dönecek olmasıyla, takımı Trabzonspor’un bu hafta oynayacağı Gaziantep maçı öncesi yine en büyük gol umudu oldu.

Norveç'te manşette

Norveç basınında Alexander Sörloth’un milil takımdaki performansı öne çıkan haber oldu. Abcnyheter internet sitesi ‘Sörloth hiçbir zaman pes etmez’, Verdens Gang ‘Norveç’i son dakikada Sörloth kurtardı’ başlıklı haberler yayınladılar.

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