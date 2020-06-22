Villareal - Sevilla maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Salgın arasından dönüşü 3 galibiyetle yapan Villarreal, bu 3 galibiyeti de 1-0'lık skorla aldı ve yavaş yavaş Avrupa potasına yaklaştı. Granada deplasmanında cezası nedeniyle oynamayan 97'li stoper Pau Torres kadroya dönüyor, sezonu kapatan Ramiro Funes Mori dışında takımda önemli bir eksik kalmadı... TD Javier Calleja, hücumdaki alternatiflerini 5 oyuncu değişikliğinin de gelmesiyle oldukça ekonomik kullandı. Gerard Moreno, Santi Cazorla, Paco Alcacer gibi isimler değişerek oynadı.

Sevilla ise derbide Betis'i yenerek salgın arasından dönmüştü, ardından 2 beraberlik aldı. Sonuncusu da şampiyonluk youndaki Barcelona'ya çelmeydi... TD Julen Lopetegui, orta sahada Fernando Reges, Ever Banega ve Oliver Torres üçlüsünden ikisini tercih edecek. Hücumda ise büyük ihtimalle bir kez daha "Luuk de Jong, Munir El Haddadi ve Lucas Ocampos" maça başlar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın da salgın arasından dönüş sonrası oynadığı 3 lig maçı "2.5 ALT" bitti.

- Sevilla ligde 7 maçtır kaybetmiyor. (3 galibiyet - 4 beraberlik)

- Villarreal, Sevilla ile oynadığı son 4 lig maçını kaybetmedi. (2 galibiyet - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sevilla kazanır" oldu! %27'lik kesim Barcelona'ya geçit vermeyen Sevilla'nın formda Villarreal'i yeneceğini düşünüyor... %11'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımdan da gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Sevilla aynı Valencia gibi. Yenilmiyor ama kazanmayı da başaramıyor. Ligdeki son 7 maçında 3 kez kazanıp 4 beraberlik aldılar. Aslında Barça ve Real’in bu kadar kayıp yaşadığı bir sezonda şampiyonluk telaffuz edebilirlerdi ama kaçırdılar şansı. Şampiyonlar Ligi yarışını sürdürüyorlar 3. sırada. Villarreal, pandemi dönüşünü az gol ile öz bir şekilde yaptı. 6 günde oynadığı 3 maçı da 1-0 kazanarak 9 puan aldı ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için bile iddialı konuma geldi. Zor bir maç. İki takım da tam kadro. 2.yarı daha çok gol seçeneği ideal. Maç günü açılırsa korner için de ideal.