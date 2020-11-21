Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Villarreal - Real Madrid: 1-1
21.11.2020 - 18:03 | | AA

Villarreal - Real Madrid: 1-1

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Villarreal ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Üst üste 6 maçtır kaybetmeyen Villarreal, Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Villarreal - Real Madrid: 1-1
ABONE OL

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid'de sakat futbolcular Karim Benzema, Sergio Ramos ve Federico Valverde ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Luka Joviç, Casemiro ve Eder Militao kadroda yer almadı. 

Karşılaşmanın 2. dakikasında Mariano'nun golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid ilk yarıyı bu skorla kapattı.

İkinci yarı ataklarını artıran ev sahibi Villarreal, 76. dakikada Gerard Moreno'nun penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı. 

İki takımın son dakikalardaki atakları skoru değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi. 

La Liga'da bir maç eksiği olan Real Madrid 17 puanla 4. sıraya gerilerken, Villarreal 19 puanla 2. sırada yer aldı. 

Villarreal - Real Madrid: 1-1

 

    Marius Sumudica: “3 puan için mutluyuz”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Cavcav'dan VAR tepkisi!
      Cavcav'dan VAR tepkisi!
    2. Mustafa Kaplan özür diledi!
      Mustafa Kaplan özür diledi!
    3. Son dakika - Erol Bulut: "Gelecek hafta daha farklı 11 olmalı"
      Son dakika - Erol Bulut: "Gelecek hafta daha farklı 11 olmalı"
    4. 'Emre Belözoğlu maçtan önce...'
      'Emre Belözoğlu maçtan önce...'
    5. Diego Perotti'den gol itirafı!
      Diego Perotti'den gol itirafı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Villarreal - Real Madrid: 1-1

    Villarreal - Real Madrid: 1-1

    İzmit Belediyespor - Galatasaray: 62-80

    İzmit Belediyespor - Galatasaray: 62-80

    Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten divan kuruluna dilekçe

    Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten divan kuruluna dilekçe

    Burak Elmas: Tarih ne olursa olsun başkanlığa adayım

    Burak Elmas: Tarih ne olursa olsun başkanlığa adayım

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet