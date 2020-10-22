Villarreal - Sivasspor: 5-3

UEFA Avrupa Ligi I grubunda yer alan tek temsilcimiz Sivasspor La Ceremica ( El Madrigal)'de Villarreal'e konuk oldu. Ukrayna futbol fedarasyonundan Serhiy Boiko'nun yönettiği müsabakayı Sivasspor 5-3 kaybetti.

Sivasspor'un gollerini 33. dakikada O. Kayode, 43. dakikada Yatabare ve 64. dakikada M. Gradel attı. Villarreal'in gollerini ise 13. dakikada Kubo, 20. dakikada Bacca, 57. dakikada J. Foyth, 74. ve 78. dakikalarda Paco Alcácer kaydetti.

33. dakikada Villarreal adına penaltı atışını kullanan Bacca, Sivasspor kalecisi Samassa'yı geçemedi.

Bu sonuçla Sivasspor grupa puansız başlarken Villarreal 3 puanla başladı.

Stat: La Ceramica

Hakemler: Pawel Raczkowsk, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

Villarreal: Rulli, Ruben Pena, Albiol, Juan Foyth, Jaume Costa (Dk. 70 Pedraza), Trigueros (Dk. 58 Moi Gomez), Alejandro Rodriguez (Dk. 46 Iborra), Coquelin (Dk. 79 Pino), Chukwueze, Takefusa Kubo, Bacca (Dk. 70 Paco Alcacer)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Camara, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Cofie, Hakan Arslan (Dk. 79 De Souza), Gradel (Dk. 82 Yasin Öztekin), Fajr, Kayode (Dk. 82 Kone), Yatabare

Goller: Dk. 13 Takefusa Kubo, Dk. 20 Bacca, Dk. 57 Juan Foyth, Dk. 74 ve 78 Paco Alcacer (Villarreal), Dk. 33 Kayode, Dk. 43 Yatabare, Dk. 64 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Robin Yalçın, Dk. 69 Cofie, Dk. 75 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Coquelin, Dk. 63 Juan Foyth, Dk. 87 Pedraza (Villarreal)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada karşılamanın ilk önemli pozisyonunu yakalayan Villarreal'in sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına kadar giren Bacca'nın şutunda kaleci Samassa topu kurtardı.

10. dakikada Sivasspor'un rakip kalede geliştirdiği atakta Fajr'ın ceza yayının dışından sert vuruşunda kaleci Rulli gole izin vermedi.

13. dakikada Chukwueze'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Samassa'nın çeldiği topu ağlara gönderen Japon futbolcu Takefusa Kubo, Villarreal'i 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada sol kanatta gelişen Villarreal atağında Alejandro Rodriguez'in şutunda kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Coquelin'in vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

20. dakikada Sivasspor defansının hatasını değerlendiren Villarreal'de Takefusa Kubo'nun ara pasında ceza sahası içinde buluştuğu topa iyi vuran Bacca skoru 2-0 yaptı.

26. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Yatabare ceza sahası içinde iyi yükselerek kafayı vurdu. Kaleci Rulli, son anda uzanarak topu kornere attı.

33. dakikada Villarreal defansının hatasını iyi değerlendiren ve ceza sahasına süratli giren Kayode, topu ağlara göndererek, skoru 2-1'e getirdi.

34. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahasında Bacca'yı düşürdüğü pozisyonda Polonyalı hakem Raczkowsk penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada Bacca'nın kullandığı penaltıda kaleci Samassa'nın sağ köşeye uzanarak kurtardığı topu defans uzaklaştırdı.

41. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında sağ kanattan ceza sahasında topla buluşan Ruben Pena'nın şutunu son anda ayak koyan defans önledi.

43. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın'ın ortasında Yatabare kafa vuruşuyla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye atarak skora eşitliği getirdi: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

50. dakikada ev sahibi takımın sağ kanatta köşe çizgisine yakın mesafeden Takefusa Kubo ile kullandığı serbest vuruşta, kale çizgisi önünde Coquelin'in kafa vuruşunda kaleci Samassa rahat bir şekile topu kontrol etti.

57. dakikada sol kanattan Takefusa Kubo'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Juan Foyth kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek, Villarreal'i 3-2 öne geçirdi.

64. dakikada Sivasspor'un sol kanatta ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta Gradel, topa çok iyi vurarak ağlara gönderdi ve skora bir kez daha eşitliği getirdi: 3-3

72. dakikada gelişen Villarreal atağında ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Coquelin kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

74. dakikada Moi Gomez ile gelişen Villarreal atağında ceza sahasında topla buluşan Chukwueze'nin ara pasında Alcacer, ilk vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayarak skoru 4-3'e getirdi.

78. dakikada Foyth'un güzel ara pasında ceza sahasında topla buluşan Paco Alcacer, oyuna girdikten 8 dakika sonra kendisinin 2. takımının 5. golünü attı.

Demir Grup Sivasspor, Avrupa Ligi'nde grubundaki ilk maçında deplasmanda Villarreal'e 5-3 yenildi.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımına konuk olan Demir Grup Sivasspor, son lig maçına göre ilk 11'inde 3 futbolcusunu değiştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor'a kaşı deplasmanda 3-1 kazandıkları son lig maçına nazaran defansta Ziya Erdal'ın yerine Robin Yalçın ve Goiano'nun yerine de Uğur Çiftçi'ye şans verdi.

Sivasspor'da sakat olan Erdoğan Yeşilyurt'un yerine ise Kayode ilk 11'de yer aldı.

Ev sahibi Villarreal takımı ise Valencia'ya karşı 2-1 kazandıkları son lig maçına göre ilk 11'inde 8 futbolcusunu değiştirdi.

Villarreal teknik direktörü Unai Emery, kalede Sergio Asenjo'nun yerine Geronimo Rulli'ye fırsat verirken, defansta ve orta sahada 3'er, forvette ise 1 futbolcusunu değiştirerek Sivasspor karşısına çıkmayı tercih etti.

Sivasspor'a karşı takımında rotasyona gideceğini önceden açıklayan Emery'nin, ağustos ayında kadrolarına kattıkları ve bu zamana kadar fazla oynama şansı vermediği Japon orta saha oyuncusu Takefusa Kubo'yu da ilk 11'de oynatması dikkati çekti.

Diğer yandan Kovid-19 salgınları önlemleri kapsamında seyirci alınmayan maça, İspanyol basınının yanı sıra yabancı gazetecilerin de ilgi gösterdiği görüldü.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da yer aldı.

Sivasspor'un yöneticileri, Villarreal Yönetimi bir araya geldi

Demir Grup Sivasspor yönetimi, maç öncesi Villarreal yöneticileriyle buluştu. Türkiye'nin İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay da takımı ziyaret etti.

Avrupa Ligi I Grubundaki ilk maçında bu akşam İspanya'da Villarreal ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da yönetim temaslarda bulundu. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve As Başkan Mehmet Akif Bağce, Villarreal - Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Villarreal kulübü yönetimi ile bir araya geldi. Villarreal yöneticileri Sivasspor yönetimine çeşitli hediyeler verdi.

BÜYÜKELÇİDEN ZİYARET

Öte yandan İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay da, Demir Grup Sivasspor kaldığı otelde ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, ziyaretin anısına Erginay'a ismi yazılı olan Sivasspor forması hediye etti. Erginay, bu akşam oynanacak Villarreal maçında kırmızı-beyazlılara başarı dileklerini iletti.

Sivasspor, Villarreal Maçı İçin İspanya’da