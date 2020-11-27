Villas-Boas'dan Maradona isteği! ‘10 numara emekli edilsin’

Diego Armando Maradona’nın hayata gözlerini yumması tüm futbol camiasını derinden etkiledi. Birbirinden ünlü isimler arka arkaya mesajlar paylaşarak efsaneyi unutmadı. En dikkat çeken mesaj Marsilya’nın teknik direktörü Andre Villas-Boas’tan geldi, “FIFA, dünya üzerindeki bütün takımlarda 10 numaralı formayı emekli etmeli” dedi.

Pep Guardiola da Maradona konusunda geçmişte yaşadığı bir hatırayı paylaşarak, “Birkaç yıl önce, Arjantin’de Maradona için bir pankart görmüştüm.

Şöyle yazıyordu: ‘Kendi hayatında ne yaptığın önemli değil, bizim hayatımıza ne kadar etki ettiğin önemli.’ O tartışmasız bir efsaneydi” diye konuştu.

Jurgen Klopp, “53 yaşındayım ve hayatım boyunca tutkuyla izledim. Diego demek mücadele demekti, Maradona demek ise tutkuydu” ifadelerini kullandı.

90 Dünya Kupası finalinde Maradona’lı Arjantin’e rakip olan Alman efsanesi Franz Beckenbauer ise, “Bir futbol sanatçısı, futbolu dans yaparcasına oynayan bir efsane, eşsiz bir yetenek ve gerçek bir dahi.. Onunla tanışmak, yakından izlemek ve rakip olmak eşsizdi” sözlerini tercih etti.

Süper kahraman

Arjantin’de başta Maradona’nın takım arkadaşları olmak üzere herkes ilginç bir animasyon karesi paylaştı. Dünyaca ünlü film ve çizgi film kahramanlarının Maradona’nın önünde eğildiği fotoğraf Twitter’da yoğun paylaşım aldı.

‘Bu ışık sönmeyecek’

Boca Juniors’un evi La Bombonera’da duygusal anlar yaşandı. Diego Maradona’nın hem futbol oynadığı hem de ‘aşığım’ diyerek tanımladığı Boca Juniors’ta statta özel bir etkinlik düzenlendi. Maradona’nın yıllardır oturduğu locanın ışıkları söndürülmedi. Statta sadece locadan gelen ışık gece karanlığını aydınlattı. Arjantin kulübü, “Bu ışık hiçbir zaman sönmeyecek” ifadeleriyle acısını paylaştı.

Son yemeği, son uykusu

Efsane Diego Maradona, vefat etmeden önce son kez bakıcısıyla konuştu. Yemeğinden uykusuna kadar her şeyi saatli olan Maradona, önceki gün vefatından saatler önce kendini iyi hissetmediğini söyledi. Öğle yemeğini erken yemek istediğini aktaran efsane yıldız uykusunun çok olduğunu belirtti. Bakıcı hemen ailesine haber vererek eve ambulanslar çağrıldı ancak 60 yaşındaki Maradona uykusunda vefat etti. İlk otopsi raporlarına göre eski futbolcunun uyurken “Kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.