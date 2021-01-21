Vincent Aboubakar: "Beşiktaş beni bağrına bastı"

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden lider Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar açıklamalarda bulundu

"En önemlisi takımın yaklaşımıydı. Maça iyi başladık ve golden sonra oyunumuzu geliştirdik. Gol güzeldi ama takım oyunu daha iyiydi."

"Porto'dan ayrılış sürecimde oynamamam insanların kafasında soru işareti yaratmış olabilir. Oynamama nedenim sakatlık değildi. Nedense süre alamadım. Beşiktaş beni bağrına bastı. Burada iyi bir arkadaşlık var, güzel gidiyoruz. %100 olduğumda çok daha değişik seviyeler ortaya koyacağım."