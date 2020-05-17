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17.05.2020 - 07:00 |

Vinicius Junior'dan salgına karşı Ronaldo programı

9 yaşındaki yıldız Vinicius Junior, koronavirüs günlerinde farklı bir plan yaptı. Genç futbolcu, evinde adeta bir spor merkezi kurdu.

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Real Madrid’de forma giyen 19 yaşındaki yıldız Vinicius Junior, koronavirüs günlerinde farklı bir plan yaptı. Cristiano Ronaldo’nun ünlenen spor çalışmalarını ve diyet programını alan genç futbolcu, evinde adeta bir spor merkezi kurdu. İlk olarak özel bir aşçı tutan ve her gün özel menülerle öğünlerini geçiren Junior, ayrıca evine spor salonu inşa ettirdi. Kişisel antrenör de Real Madrid’li futbolcu ile aynı evde kalıyor. Her gün program yapan Brezilyalı futbolcunun son görüntüsü de Ronaldo’ya benzetildi.

Vinicius Juniordan salgına karşı Ronaldo programı

Vinicius Juniordan salgına karşı Ronaldo programı

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