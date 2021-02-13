Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Viranşehir kortuna kavuştu
13.02.2021 - 07:00 |

Viranşehir kortuna kavuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun kendi imkanlarıyla yaptıkları kortta raket sallayan köylülere verdiği tesis sözü kısa zamanda gerçekleştirildi. Sarıbal Mahallesi’ndeki tenis ve halı sahanın yapımı 1,5 ayda tamamlandı

Viranşehir kortuna kavuştu
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan köylülere verdiği tesis sözü kısa zamanda gerçekleştirildi. Bakan Kasapoğlu’nun talimatıyla Sarıbal Mahallesi’nde yaptırılan tenis kortu ve halı sahanın yapımı 1,5 ayda tamamlandı.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahada Sarıbal Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı’nın yönlendirmesiyle tenis oynayan köylüleri gördüğünde çok mutlu olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı, “Vatandaşlarımızın spor yapma isteği bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi.
Bakan Kasapoğlu, Viranşehirli vatandaşlara verdikleri tesis sözünü 1,5 ayda tamamladıklarını ifade ederek, “Tüm branşlarıyla ülkemizin her yerinde sporu yaygınlaştıracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin, çocuklarımızın bulunduğu her yere tesis yapılması hamlemiz artarak sürecek. Viranşehir’de yaptığımız tesisler yeni yıldızların, yeni şampiyonların yetişmesine vesile olacaktır. Tesislerimiz hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Viranşehir kortuna kavuştu

    Mustafa Cengiz: Taraftarda öyle bir hava var ki, sanki dayak yemişiz
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sürprizi!
      Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sürprizi!
    2. Viranşehir kortuna kavuştu
      Viranşehir kortuna kavuştu
    3. Ahmet Ağaoğlu: 'Gözüm arkada kalmayacak'
      Ahmet Ağaoğlu: 'Gözüm arkada kalmayacak'
    4. Fenerbahçe'de yeni golcü Valencia!
      Fenerbahçe'de yeni golcü Valencia!
    5. Beşiktaş'ta mecburen farklı 11!
      Beşiktaş'ta mecburen farklı 11!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Beşiktaş'ta mecburen farklı 11!

    Son dakika - Beşiktaş'ta mecburen farklı 11!

    Son dakika - Mustafa Cengiz'den Arda Turan ve Fenerbahçe tepkisi!

    Son dakika - Mustafa Cengiz'den Arda Turan ve Fenerbahçe tepkisi!

    Neymar'ın doğum günü sakatlığı

    Neymar'ın doğum günü sakatlığı

    Son dakika - Trabzonspor, Gaziantep karşısında! Muhtemel 11'ler...

    Son dakika - Trabzonspor, Gaziantep karşısında! Muhtemel 11'ler...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet