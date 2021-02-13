Viranşehir kortuna kavuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan köylülere verdiği tesis sözü kısa zamanda gerçekleştirildi. Bakan Kasapoğlu’nun talimatıyla Sarıbal Mahallesi’nde yaptırılan tenis kortu ve halı sahanın yapımı 1,5 ayda tamamlandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahada Sarıbal Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı’nın yönlendirmesiyle tenis oynayan köylüleri gördüğünde çok mutlu olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı, “Vatandaşlarımızın spor yapma isteği bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

Bakan Kasapoğlu, Viranşehirli vatandaşlara verdikleri tesis sözünü 1,5 ayda tamamladıklarını ifade ederek, “Tüm branşlarıyla ülkemizin her yerinde sporu yaygınlaştıracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin, çocuklarımızın bulunduğu her yere tesis yapılması hamlemiz artarak sürecek. Viranşehir’de yaptığımız tesisler yeni yıldızların, yeni şampiyonların yetişmesine vesile olacaktır. Tesislerimiz hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.