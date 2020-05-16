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16.05.2020 - 20:16 | | AA

Virgil van Dijk, Groningen'e destek için dört kombine aldÄ±

Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle eski takÄ±mÄ± Groningen'e destek olmak iÃ§in dÃ¶rt kombine bilet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

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Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle eski takÄ±mÄ± Groningen'e destek olmak iÃ§in dÃ¶rt kombine bilet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

28 yaÅŸÄ±ndaki HollandalÄ± oyuncu, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Gelecek sezon iÃ§in 4 kombine bilet satÄ±n aldÄ±m. Bu zor zamanda Groningen'e yardÄ±m ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Virgil van Dijk, kombineleri bilet almaya gÃ¼cÃ¼ yetmeyen taraftarlara Ã§ekiliÅŸle daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 

Hollanda'nÄ±n Willem II ve Groningen kulÃ¼plerinin altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen Van Dijk, 2011'de Groningen'de profesyonel olmuÅŸtu.Â 

Groningen, Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle iptal edilen Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 9. sÄ±rada bulunuyordu.

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