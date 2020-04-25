Virüs geldi, Fenerbahçe'de hoca planı değişti!

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Ersun Yanal’la yollarını ayıran Fenerbahçe’de teknik direktör planı değişti.



Koronavirüs salgını öncesi belirlenen stratejiye göre sarı-lacivertliler sezonu yardımcı antrenörlerle tamamlayıp, yeni teknik adamı sezon sonu itibariyle göreve getirmeyi düşünüyordu. Ancak yaşanan salgın sonrası liglere ara verilmesi ve takvimin tamamen değişmesi sebebiyle yönetimin, yeni teknik patronu bu sezon içinde belirleyeceği ifade edildi.



Normal şartlarda Mayıs ayında bitecek sezon Ağustos ayının sonunda başlayacaktı. Fakat iki sezon arasında artık bu kadar geniş bir süre olma ihtimali çok düşük. Dolayısıyla takımın hazırlanması ve transferler için de süre sıkıntısı yaşanacak.



Bu nedenle yeni teknik adam kalan haftalarda takımın başında olacak. Yeni teknik patron bu sayede takımı tanıyacak ve yeni sezonun hazırlıklarına da bir yandan başlamış olacak. Süper Lig’de şampiyonluk yarışından erken kopan ancak Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine taşıma konusunda iddialı olan sarı-lacivertliler ligin kalan 8 haftasını bir anlamda yeni sezon hazırlıkları gibi geçirecek.

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