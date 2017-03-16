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16.03.2017 - 14:53 | | AA

Visca, Bajic ve Vrsajevic'e milli davet

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve özel maçta Arnavutluk ile karşılaşacak Bosna Hersek'in aday kadrosuna Medipol Başakşehir'den Edin Visca, Osmanlıspor'dan Avdija Vrsajevic ve Atiker Konyaspor'dan Riad Bajic de davet edildi.

Visca, Bajic ve Vrsajevic'e milli davet
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Bosna Hersek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmed Bazdarevic, başkent Saraybosna'da düzenlediği basın toplantısında, 25 Mart'ta Cebelitarık ve 28 Mart'ta Arnavutluk ile oynanacak maçların aday kadrosunu açıkladı.

Aday kadroyu belirlerken oldukça zorlandıklarını söyleyen Bazdarevic, dört cezalı futbolcunun yanı sıra kulüplerinde düzenli forma şansı bulamayan oyuncular da bulunduğunu aktardı.

Hücuma yönelik bir futbol oynayacaklarını belirten Bazdarevic, "Kadrodaki bazı isimler çok formda. Arzuladığımız sonucu almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazdarevic, aday kadrodaki isimlerin 20 Mart'tan itibaren maçın oynanacağı Zenica şehrinde toplanmaya başlayacağını sözlerine ekledi.

Kart cezası nedeniyle Edin Dzeko'nun yer alamadığı 24 kişilik aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: Asmir Begovic (Chelsea), İbrahim Sehic (Karabağ), Kenan Piric (Zrinjski)

Defans: Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Toni Sunjic (Palermo), Edin Cocalic (Mechelen), Ervin Zukanovic (Atalanta), Dario Dumic (NEC Nijmegen), Sead Kolasinac (Schalke 04), Daniel Pavlovic (Sampdoria)

Orta saha: Miralem Pjanic (Juventus), Mario Vrancic (Darmstadt 98), Gojko Cimirot (PAOK), Sanjin Prcic (Rennes), Amer Gojak (Dinamo Zagreb), EdinVisca (Medipol Başakşehir), Avdija Vrsajevic (Osmanlıspor), Danijel Milicevic (Gent), Rade Krunic (Empoli)

Forvet: Vedad Ibisevic (Hertha Berlin), Riad Bajic (Atiker Konyaspor), Armin Hodzic (Dinamo Zagreb), Kenan Kodro (Osasuna), Milan Djuric (Bristol City)

Bosna Hersek, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Belçika ve Yunanistan'ın ardından 7 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Puanı bulunmayan Cebelitarık ise grubun son sırasında yer alıyor.

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