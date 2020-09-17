Vitesse'de teknik direktör Letsch dahil 8 kişi koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekipten 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Alman çalıştırıcı Letsch'in de dahil olduğu 8 çalışanın takımdan ayrılarak izolasyon sürecine girdikleri belirtildi. Vitesse'nin 19 Eylül Cumartesi günü Sparta'yı konuk edeceği lig maçında 52 yaşındaki Letsch, takımının yedek kulübesindeki yerini alamayacak.