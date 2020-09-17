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17.09.2020 - 13:29 | | İSTANBUL (AA)

Vitesse'de teknik direktör Letsch dahil 8 kişi koronavirüse yakalandı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Vitesse'de teknik direktör Thomas Letsch dahil teknik ekipten 8 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Vitesse'de teknik direktör Letsch dahil 8 kişi koronavirüse yakalandı
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Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekipten 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.  Alman çalıştırıcı Letsch'in de dahil olduğu 8 çalışanın takımdan ayrılarak izolasyon sürecine girdikleri belirtildi.  Vitesse'nin 19 Eylül Cumartesi günü Sparta'yı konuk edeceği lig maçında 52 yaşındaki Letsch, takımının yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Vitessede teknik direktör Letsch dahil 8 kişi koronavirüse yakalandı

 

  

 

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